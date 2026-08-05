Está en prisión preventiva: Lo que se sabe del hombre que persiguió y retuvo a niños que jugaban “ring raja”

El sujeto fue detenido por los delitos de sustracción de menores, amenazas y lesiones menos graves, y actualmente permanece en prisión preventiva.

Un hombre terminó detenido por sustracción de menores y porte de armas de fuego en Vitacura, tras subir a la fuerza a su camioneta a niños que realizaron el denominado “ring raja”, es decir, tocar el timbre y arrancar.

El pasado 10 de julio, a eso de las 23:00 horas, el dueño de una de las casas por las que pasó el grupo de adolescentes de 14 años salió de su vivienda para amenazarlos y perseguirlos.

Lo que se sabe del hombre que retuvo a niños que jugaban “ring raja”

Esa noche, el sujeto tomó su camioneta 4×4 para comenzar una persecución en contra de los niños y cuando logró alcanzarlos, los ingresó a su vehículo.

De ahí, los llevó hasta una cuadra vecina para sacar su arma de fuego y amenazarlos, incluso de muerte, por presuntamente haber tocado el timbre de su casa.

Finalmente, los jóvenes lograron escapar de la camioneta mientras el imputado continuaba conduciendo.

Tras percatarse de esto, personal de seguridad ciudadana comenzó un seguimiento que terminó con la detención del sujeto por parte de Carabineros.

Los padres de los niños también denunciaron la situación e incluso el establecimiento educacional en el que estudian, y del que el hombre es apoderado , le entregó su apoyo a los menores de edad.

El Colegio Sagrados Corazones de Manquehue emitió un comunicado en el que aseguraron que “nuestra principal preocupación sigue siendo el bienestar de los niños, así como de toda la comunidad educativa”.

Arrieta fue formalizado al día siguiente, instancia en la que el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva y el Tribunal de Garantía la otorgó.

“La persona fue detenida por los delitos de sustracción de menores, amenazas y lesiones menos graves. Actualmente se encuentra en prisión preventiva“, confirmó este miércoles el fiscal de Las Condes, Rodrigo Mena Vogel.

Eso sí, cercanos al detenido indican que existe otra parte de la historia. Según señalaron, el individuo habría respondido a un presunto acoso escolar que habría sufrido su hijo en el establecimiento por parte de un grupo de compañeros.