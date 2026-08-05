05/ 08/ 2026 22:38

Con megáfono en mano: Ministro Poduje anunció demolición de casas y reubicación de damnificados en Angol

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, visitó Angol y anunció que cerca de 600 viviendas afectadas por las inundaciones serán demolidas, mientras que las familias serán reubicadas en nuevos hogares en otros sectores de la comuna. Con un megáfono y ante decenas de vecinos, la autoridad aseguró que las actuales poblaciones se encuentran en zonas inundables y que el proceso de traslado podría concretarse en un plazo cercano a dos años.