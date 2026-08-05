Cercanos al imputado por amenazas a niños en Vitacura revelan nuevos antecedentes: Acusan episodios de “bullying”

CHV Noticias accedió en exclusiva al testimonio de la esposa y vecinos del hombre que hoy cumple prisión preventiva. Acusan episodio de violencia y bullying sin soluciones institucionales de parte del colegio.

El hecho ocurrió a las 23:00 horas del 10 de julio, cuando siete jóvenes de entre 14 y 15 años jugaban a tocar el timbre de su vivienda en calle Lobeltrán.

La versión que predomina hasta ahora es que, por la acción, el hombre persiguió a los menores en su camioneta, los encañonó y los obligó a subir al vehículo para sermonearlos y luego dejarlos en una plaza.

Tras la denuncia de los padres, el sujeto enfrentó una audiencia en Fiscalía por los delitos de sustracción de menores, amenazas y lesiones durante el violento incidente.

Exclusivo: Los testimonios de la esposa, vecinos y cercanos del imputado

En exclusiva, CHV Noticias conversó con cercanos y vecinos del imputado, quienes afirmaron que los adolescentes no jugaban al azar sino que habrían acosado de forma reiterada a uno de los hijos del detenido.

De acuerdo con los residentes, el menor habría sido víctima de constantes episodios de violencia y bullying por parte del mismo grupo que tocó el timbre de la casa y que posteriormente protagonizó el incidente.

A través de redes sociales, cercanos también explicaron que la familia llevaba largo tiempo sufriendo amedrentamientos sin obtener soluciones institucionales.

Si bien los vecinos admitieron que la reacción del padre fue “desmedida” entre el “bullying” y la “autotutela”, también argumentaron que actuó de forma desesperada al ver a su hijo sufrir violencia en el Colegio Sagrados Corazones de Manquehue.

La esposa del sujeto también emitió declaraciones: “No puedo conversar, ya suficiente tengo con mi marido retenido“, señaló a CHV Noticias, quien al ser consultada sobre el “bullying” replicó que “todo es materia de investigación”.

Colegio emitió comunicado e imputado fue despedido

La defensa del imputado apeló a la medida cautelar, pero la Corte de Apelaciones la confirmó, por lo que permanecerá recluido en el penal Colina 1 mientras continúa la investigación.

Por su parte, el abogado de las víctimas rechazó cualquier justificación y aclaró que no existen antecedentes en la carpeta investigativa sobre el supuesto bullying invocado.

Desde el establecimiento educacional emitieron un comunicado señalando que no entregarán juicios anticipados y que activaron sus procedimientos internos de apoyo y acompañamiento.

En el ámbito laboral, la empresa Resto Market, donde trabajaba el acusado, decidió suspender de sus funciones al ejecutivo, quien se desempeñaba como gerente general de la firma.

El Ministerio Público continúa realizando peritajes en el lugar donde ocurrieron los hechos, con toma de declaraciones y análisis de cámaras para esclarecer lo ocurrido.