Caso La Cofradía: Fiscalía abre investigación por video con comentarios sexuales hacia menores de edad

El Ministerio Público confirmó la apertura de una investigación a raíz de la denuncia presentada por la Federación Nacional de Autismo (Fenaut), luego de la difusión del registro.

El Ministerio Público confirmó la apertura de una investigación a raíz de la denuncia presentada por la Federación Nacional de Autismo (Fenaut), luego de la difusión de un polémico video vinculado al programa La Cofradía.

En el registro, el exasesor parlamentario del Partido Nacional Libertario (PNL), Ítalo Omegna, participó en una conversación que incluyó comentarios de connotación sexual sobre menores de edad y burlas hacia niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La organización ya había anunciado que pondría los antecedentes a disposición de la Fiscalía y evaluaría acciones judiciales.

En esa oportunidad, Fenaut sostuvo que los hechos podrían eventualmente revestir caracteres de delito, por lo que solicitó que fueran investigados por las autoridades competentes.





Fiscalía abre investigación por caso La Cofradía

Tras la denuncia, la causa fue derivada a la Fiscalía de Género Oriente, que instruyó las primeras diligencias a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según consignó Radio ADN, el organismo deberá recopilar testimonios, revisar el material audiovisual y establecer si existen elementos suficientes para configurar algún ilícito.

La controversia se originó luego de que se viralizaran extractos de los miembros del programa de streaming, generando una amplia condena en redes sociales y desde distintas organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En medio de la polémica, Omegna emitió disculpas públicas a través de sus redes sociales y confirmó su salida del Partido Nacional Libertario.

“Quiero pedir disculpas de manera sincera, profunda y sin matices a todas las personas y familias que resultaron afectadas por los comentarios que hice en el contexto de una reunión del programa La Cofradía”, señaló.

Asimismo, reconoció que “no estuvo a la altura del criterio que se requería” y calificó sus dichos como una “falta de respeto inexcusable”. Ahora será la investigación liderada por la Fiscalía y la PDI la que deberá determinar si los antecedentes dan lugar a responsabilidades penales.