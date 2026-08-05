05/ 08/ 2026 23:13

Los dieron de alta y nadie los fue a buscar: Mil pacientes abandonados viven en hospitales

En el segundo capítulo de Salud Enferma, nuestra serie de reportajes sobre los problemas en la gestión hospitalaria, nos adentramos en el mundo de miles de pacientes que viven en los hospitales por años, porque después de ser dados de altas, nadie los fue a buscar. La lucha por reubicarlos y darles una vida digna es a contrarreloj y la asumen los mismos funcionarios de los hospitales. Son 996 en todo Chile y el gasto para el Estado es de 94 mil millones de pesos anuales. El reportaje es de Felipe Robledo, María Fernanda Gándara y Nicolás Mihovilovic.