Steffi, Leo Jr., Eva, Esai, Issis y María Fernanda crecieron frente a las cámaras. A más de una década del fenómeno televisivo, así es la vida actual de los hijos del cantante chileno.

Han pasado más de 10 años desde que “Los Méndez” se convirtió en uno de los docurealitys más exitosos de la televisión chilena. El programa, emitido entre 2012 y 2014, mostró la vida familiar de DJ Méndez y sus hijos, quienes rápidamente se transformaron en rostros conocidos para el público.

Desde entonces, varios de ellos han continuado ligados a las redes sociales y la televisión, mientras otros optaron por una vida más reservada entre Chile y Suecia.

Así lucen en la actualidad los hijos de DJ Méndez

Steffi Méndez

La más mediática del clan es Steffi Méndez, quien desarrolló una carrera como influencer y figura televisiva. En los últimos años ha seguido apareciendo en la prensa por su vida personal, su maternidad y distintos conflictos relacionados con la crianza de su hijo.

Leo Méndez

Otro de los más conocidos es Leo Méndez Jr., quien actualmente reside en Estocolmo, Suecia. El joven mantiene una activa presencia en redes sociales y periódicamente genera noticias por sus declaraciones familiares, su estilo de vida y distintos proyectos personales.

Eva Méndez

Por su parte, Eva Méndez, quien conquistó al público cuando era una niña en el programa, decidió mantenerse más alejada de la exposición mediática. Actualmente vive en Suecia junto a su madre, aunque conserva una importante comunidad de seguidores en Instagram.

Esai Méndez

Hijo de DJ Méndez y Marcela Duque, fue uno de los integrantes más pequeños del programa. Hoy ya es mayor de edad y vive en Suecia junto a su madre, sorprendiendo a quienes lo recuerdan por el gran cambio físico que ha experimentado desde los tiempos del reality.

Issis y María Fernanda Méndez

Las hijas menores de DJ Méndez han mantenido una presencia más discreta, aunque ocasionalmente vuelven a la palestra por publicaciones en redes sociales o situaciones familiares que terminan siendo comentadas por los medios de espectáculos.