“Papá, me quiero cambiar de sexo”: DJ Méndez y su hijo revelaron complejo momento que dejó su última relación amorosa

Leo Méndez Jr. ya había comentado que estuvo en una relación durante muchos años con un hombre que escondía su bisexualidad.

Este lunes, DJ Méndez y su hijo, Leo Méndez Jr. revelaron un complejo momento que atravesaron tras la última relación amorosa de este último.

Los hechos ocurrieron en el podcast familiar “La W… Tonta”, donde el cantante expuso que hubo un periodo donde su hijo quiso cambiar de sexo.





¿Qué pasó con Leo Méndez Jr.?

“Tú en un momento me dices: ‘Papá, me quiero cambiar de sexo'”, reveló Dj Méndez.

En esa misma línea, Leo contestó: “Yo lo llamo como el periodo ‘Leo trans’, fue un periodo super oscuro en mi vida, uno de los tantos”.

“Yo estaba en la relación de la cual salí ahora recién, que todos saben. Él es discreto, entonces al comienzo de nuestra relación él me hizo saber, me hizo sentir que a él le gustaban más femeninos”, explicó Leo.

Este hombre, quien había explicado en otro capítulo que era bisexual, pero no quería hacerlo público: “Entonces yo, en mi persona, yo me hice para él”, sentenció Méndez.

“Él estuvo 3 años sin tocar mi parte íntima; entonces él me dio unas señales, no intencionalmente, se entiende. Por eso es que lo llamo un periodo oscuro porque lo pasé pésimo”, confesó Leo.

Asimismo, añadió: “Empecé todo este proceso porque yo realmente me convencí a mí mismo de que no, pucha, yo realmente quiero ser mujer y partí este proceso; fui al psicólogo, pedí una hora y todo, pero ellos me dijeron: ‘Esto es solamente una fase'”.

Leo explicó que fue muy honesto con su terapeuta y admitió que en una ocasión revisó el teléfono de su pareja, encontrando conversaciones con hombres que no lucían femeninos.

“Conversaciones con otros, pero eran otros masculinos. Ahí yo llegué y fue como un porrazo y quedé como p…, ¿qué h… estoy haciendo?”, relató Méndez Jr.

Finalmente, el influencer concluyó: “Yo la pasé mal y tenía otra percepción de nuestra relación, y yo no sé por qué me puse en segundo plano. Todo se resume en que yo me hice ser para él”.

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