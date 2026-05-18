“No quiere salir del clóset” y “va a ser papá”: Leo Méndez Jr. sorprendió a su padre con inédita confesión amorosa

El influencer aseguró que mantuvo una relación amorosa durante 10 años, la cual terminó debido a esta revelación.

Leo Méndez Jr. sorprendió a su padre con una inédita confesión amorosa, ad portas del estreno de su nuevo podcast “La w… tonta”.

El cantante tendrá este proyecto junto a Leo y su hija, Steffi, donde hablarán de aspectos desconocidos de cada uno.





¿Qué pasó con Leo Méndez Jr?

En ese sentido, en un adelanto, Dj Méndez menciona que su hijo estaba en una relación seria y Leo contestó: “Nosotros cumplimos 10 años. Eso la gente creo que no lo sabe”.

En esa misma línea, agregó: “Hay una historia detrás de esto. Él es discreto, este hombre está dentro del clóset, no quiere salir del clóset, lo quiere tener algo privado”.

Sin embargo, la relación terminó porque este hombre va a ser padre: “Por eso es que se terminó la cosa. Yo no soy partidario de sacar a la gente afuera del clóset. Entonces, por esa misma razón, yo he respetado a mi ex, que hasta hoy en día no quiere salir del clóset”, detalló el influencer.

Respecto de la razón del quiebre, el hijo de DJ Méndez confesó: “Ahora está formando una familia. Bueno, él quiere formar la familia y va a ser papá”.

Ante la admisión, el cantante quedó sorprendido y preguntó: “Ah, pero espérate, espérate. Entonces, sorry, ¿él es gay o es bisexual?”

“Es bisexual. Ahí está. Él tiene una pareja, una mujer. Fue como un ¡ups! ¿cachai? Fue un condorazo esto. Fue un condorazo y yo estaba en Berlín hace poco y él me soltó la bomba en ese viaje”, confesó Leo.

Finalmente, el influencer concluyó: “Y la cosa es que nosotros vivimos aún hoy en día juntos, pero yo ya no estoy ahí porque agarré mis cosas y me fui”.

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