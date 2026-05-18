Escuchaba las máquinas contadoras de billetes: Mujer marcaba víctimas en bancos con su bebé en brazos para que les robaran

Aprovechaba esta posición estratégica para escuchar las máquinas contadoras de billetes y alertar a sus cómplices para cometer asaltos.

Cargaba a su bebé en los brazos, por lo que, generalmente, en bancos era ayudada y le cedían asientos preferenciales.

Pero lejos de estar haciendo trámites, esta mujer aprovechaba esta posición estratégica para escuchar las máquinas contadoras de billetes y así alertar a sus cómplices sobre quiénes habían girado altas sumas de dinero.

De esta manera, ellos los seguían y, posteriormente, los asaltaban. La historia de esta mujer y cómo cayó ante la justicia, en el informe de Avelino Martínez.