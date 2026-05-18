Tragedia en Las Condes: Revelan la noche de juerga del papá de la niña que cayó desde el piso 11

Posterior al fatal accidente, el hombre fue detenido por las policías y actualmente se encuentra detenido en transición a la espera de una resolución.

La tarde este domingo se constató la muerte de Isidora, una niña de dos años de edad que cayó de un edificio en la comuna de Las Condes.

El fatal accidente ocurrió mientras su padre se encontraba en otra habitación del departamento, dejando sola y sin supervisión en un lugar que no contaba con mallas de protección.

Posterior al deceso de la niña, el hombre fue detenido por las policías y actualmente se encuentra detenido en transición a la espera de una resolución.

La noche de juerga del papá de Isidora antes del fatal accidente

Según se conoció en la audiencia de este lunes, el detenido habría celebrado su cumpleaños en el quincho de su edificio hasta la medianoche, luego estuvo en una discoteca capitalina y regresó a su domicilio a altas horas de la madrugada.

El día domingo, fue a buscar a su hija 50 minutos más tarde de lo previsto y tenía pactado solo un día al mes con la menor.

El hombre y su pareja habrían llevado a la niña a almorzar, donde testigos relatan que hubo consumo de alcohol , y luego al Parque Araucano.





Horas más tarde, se dirigen al departamento para que la niña pudiese dormir, pero su cama habría estado muy contigua a la pared.

Cerca de las cinco de la tarde con diez minutos, habría ocurrido el deceso.

Desde ahí transcurren 40 minutos para que el padre se percate de lo que habría ocurrido, dado que se utilizó la proyección de las cámaras de seguridad para determinar desde dónde habría caído la menor.

Personal del edificio en conjunto con personal policial habría tocado varias puertas intentando determinar si la menor de edad vivía ahí y, cuando llegaron al departamento de su padre, él no habría abierto.

Finalmente, Carabineros tocó la puerta, momento en que el detenido es notificado de lo que había sucedido.