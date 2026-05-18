“Tenía una sola tarea”: Tío de niña fallecida en Las Condes apuntó al padre tras caída desde piso 11

En conversación con Contigo en la Mañana, Sergio, tío de la víctima de 2 años, aseguró que la familia está “devastada” y pidió que el caso no quede impune. “Hubo irresponsabilidad por parte del cuidador”, afirmó.

Gran conmoción ha generado la muerte de una niña de 2 años que cayó desde el piso 11 de un edificio en la comuna de Las Condes, en la región Metropolitana.

En medio de la investigación, Sergio, tío materno de la menor, rompió el silencio y entregó detalles a Contigo en la Mañana sobre el régimen de visitas que mantenía el padre de la pequeña, quien está detenido y a la espera de su formalización.

En conversación con el matinal de Chilevisión, el hombre aseguró que la familia está “devastada” y pidió que el caso no quede impune.

“Queremos pedir ayuda para visibilizar este caso. Nuestra familia está devastada. Queremos hacer hincapié en que hubo irresponsabilidad por parte del cuidador”, expresó.

Durante la entrevista, Sergio explicó que, pese a que la relación entre los padres de la menor ya había terminado, la familia siempre buscó mantener el vínculo entre la niña y su padre.

“No había una relación complicada, de hecho todo lo contrario. Nosotros como familia siempre impulsamos a que la bebé tuviera contacto con su papá, que tuviera un papá presente”, afirmó.

Según detalló, el hombre contaba con visitas semanales supervisadas en la casa de los abuelos maternos y además podía compartir con la menor un domingo al mes fuera del hogar familiar. “Tenía una sola tarea, era cuidarla” , sostuvo.





La exigencia de instalar mallas de seguridad

Uno de los puntos que marcó el relato del tío de la niña fue la existencia de un acuerdo judicial que obligaba al padre a instalar mallas de protección en el departamento donde residía, ubicado en un piso 11.

“Hubo un acuerdo legal donde se establecía que para el cuidado y visitas de la bebé tenía que tener el departamento completamente con mallas de seguridad”, aseguró. Sin embargo, explicó que la familia no tenía cómo comprobar si aquello se había cumplido completamente.

“Nosotros no teníamos cómo entrar a su casa para saber si las tenían instaladas o no. Él dijo que eso estaba resuelto”, lamentó.

De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, las mallas habrían sido instaladas solo en algunos sectores del inmueble y no en la habitación donde la menor dormía al momento del accidente.





Padre de la niña fue detenido

El padre de la niña permanece detenido mientras el Ministerio Público investiga su eventual responsabilidad en el hecho. Según se informó, el hombre habría consumido alcohol antes del accidente y posteriormente se habría quedado dormido junto a su pareja, mientras la menor permanecía sola en otra habitación.

Además, se conoció que vecinos y equipos de emergencia tardaron cerca de 40 minutos en ubicar al padre, ya que la menor no residía habitualmente en ese departamento.

En el mismo programa de Chilevisión, el abogado y exfiscal Carlos Gajardo planteó que la investigación podría eventualmente ir más allá de un cuasidelito de homicidio, considerando los antecedentes relacionados con el incumplimiento de medidas de seguridad y el contexto en que ocurrieron los hechos.

Mientras tanto, la familia de la niña insistió en que esperan que la justicia avance en el caso. “Les pido ayuda con el seguimiento de esto, queremos justicia”, cerró Sergio antes de retirarse al Servicio Médico Legal junto a sus cercanos.