A través de sus redes sociales la Delegación Chilena de La Global Sumud Flotilla informó que embarcaciones que transportaban a chilenos fueron interceptadas. Entre ellos iban Carolina Eltit y Víctor Chanfreau.

Este lunes, reportaron que habrían interceptado barcos de la Global Sumud Flotilla que iba rumbo a la Franja de Gaza, embarcación en la iba a bordo una delegación chilena.

Una de las naves que habría sito intervenida correspondía a la que transportaba a la chilena Carolina Eltit.

Por otra parte, la organización informó que se perdió contacto durante esta mañana con el barco donde se encontraba el chileno Víctor Chanfreau.





Según información que ha entregado Global Sumud Flotilla, han sido interceptada al menos cuatro embarcaciones de acuerdo al rastreador de la página web de la Flotilla.

Esto barcos trasladaban ayuda humanitaria y se encontraban aproximadamente a 250 millas náuticas de la costa de Gaza, lugar donde habrían sido alcanzadas por buques de Israel.

Chilenos interceptados

Según informó la Delegación Chilena de La Global Sumud Flotilla en sus redes sociales, el barco en el que se transportaba Carolina Eltit fue interceptado.

Lo último que ella subió a su cuenta de Instagram fueron imágenes previas a la intervención, hace seis horas.

En cuanto a la situación de Víctor Chanfreau, señalaron que hace tres horas se perdió contacto con él, sin embargo no hay confirmación de que su embarcación haya sido aceptada.