Subsidio de Gas Licuado: Conoce la fecha límite para activar el cupón de manera online

El aporte estatal entrega un monto único de $27.000 por hogar y está destinado exclusivamente para la compra de gas licuado en distribuidores adheridos. Revisa el paso a paso acá.

El gobierno confirmó la entrega del denominado Cupón de Gas Licuado, también conocido como Subsidio de Gas Licuado, un apoyo económico dirigido a los hogares más vulnerables del país en medio del aumento en el precio de los combustibles durante el invierno.

El beneficio entrega un monto único de $27.000 por hogar y está destinado exclusivamente para la compra de gas licuado en distribuidores adheridos.

Uno de los puntos más importantes es que el plazo para activar el cupón estará disponible solo hasta el 30 de junio de 2026, por lo que las familias que cumplan los requisitos deberán realizar el trámite antes de esa fecha.

¿Hasta cuándo se puede activar el Cupón de Gas Licuado?

Según informó el gobierno, el subsidio podrá activarse entre el 18 de mayo y el 30 de junio de 2026 a través del sitio oficial del Cupón de Gas.

Una vez activado, el beneficio podrá utilizarse hasta el 30 de septiembre de este año para comprar gas licuado en comercios y distribuidores autorizados.





Requisito clave en el Registro Social de Hogares

Otro aspecto clave del beneficio es que el Cupón de Gas Licuado considera únicamente la información del Registro Social de Hogares (RSH) vigente al 16 de abril de 2026 .

Es decir, cualquier modificación realizada en el RSH después de esa fecha no será tomada en cuenta para acceder al subsidio.

Para acceder al beneficio, la jefa o jefe de hogar debía cumplir al 16 de abril con las siguientes condiciones:

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares.

Pertenecer al 80% más vulnerable según el RSH.

Tener 18 años o más.

Cómo activar el Cupón de Gas Licuado

El proceso para obtener el subsidio se realiza de manera online y considera los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial del Cupón de Gas.

Acceder utilizando la ClaveÚnica .

. Completar la información solicitada si se cumplen los requisitos.

Activar el beneficio y recibir un comprobante en el correo electrónico.

Luego, el cupón estará disponible a través de la Cuenta RUT de BancoEstado, mediante la App BancoEstado, RutPay o presencialmente en CajaVecina.

¿Cómo se usa el cupón?

El beneficio no es de libre disposición y solo puede utilizarse para comprar gas licuado.

Además: