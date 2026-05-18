El hombre fue trasladado hasta la Brigada de Homicidios de la PDI en Ñuñoa y esta tarde enfrentará la audiencia de control de detención por su eventual responsabilidad en los hechos.

El padre de la menor de 2 años que falleció tras caer de un edificio la tarde del domingo, en la comuna de Las Condes, fue detenido por las policías.

El hecho ocurrió cerca de las 18 horas en un edificio en calle Los Militares, lugar donde la niña cayó desde la ventana de una habitación ubicada en el piso 11.

Inicialmente, la Policía de Investigaciones (PDI) trasladó al progenitor hasta una unidad policial para tomar declaración como testigo del hecho.





Sin embargo, durante la mañana de este lunes, fue trasladado hasta la Brigada de Homicidios ubicada en Ñuñoa y la Fiscalía Oriente le imputará el delito de cuasidelito de homicidio .

Será formalizado esta misma jornada en una audiencia que se espera inicie a las 16 horas.

Investigan eventual fiesta y consumo de alcohol

De acuerdo a los antecedentes preliminares, la menor llegó al edificio la mañana del domingo para cumplir con el régimen de visitas establecidos por el tribunal.

Sin embargo, según las primeras indagatorias y declaraciones de testigos, habría estado en una celebración la noche anterior.

En ese contexto, a la hora del fatal hecho él habría dejado a la niña durmiendo en una habitación y el detenido estaba en otra pieza junto a su pareja.

Tras la caída de la menor, vecinos dieron aviso a la policía y personal de salud.

El padre de la menor fue ubicado aproximadamente 40 minutos después de ocurrido el hecho, presentando signos atribuibles al consumo de alcohol o sustancias ilícitas.