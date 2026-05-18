Alerta por peligrosos retos virales: Niñas y niños desaparecidos, en urgencias y en riesgo vital

Para niñas, niños y adolescentes puede ser solo un juego. Sin embargo, a esa edad, el desarrollo del cerebro no está preparado racionalmente para medir consecuencias. El reportaje es de Daniella Pieratini.

Cada vez se están volviendo más habituales las noticias de niñas, niños y adolescentes que han arriesgado sus vidas realizando retos virales.

CHV Noticias conoció testimonios de padres angustiados y el de una familia que durante 18 horas no lograba encontrar a una niña de 12 años.

Ella había desaparecido por un reto que le pedía hacerlo por un período 48 horas. Movilizaron a Bomberos, Carabineros, Buzos Tácticos y a toda una población que estaba asustada.

Para niñas, niños y adolescentes puede ser solo un juego. Sin embargo, a esa edad el desarrollo del cerebro no está preparado racionalmente para medir consecuencias.





En Chile, solo este año, decenas de niños han ingresado a urgencias. Seis han estado en riesgo vital por complicaciones tras ingerir imanes por un reto viral de TikTok.

También estuvo el del paracetamol, que llegó incluso a generar una alerta en el Ministerio de Salud tras detectar un aumento de un 500% en las intoxicaciones por este medicamento en adolescentes.

Y el último reto viral fueron las amenazas de tiroteo. Escritos realizados por escolares que obligaban a suspender las clases, activando numerosas alertas.

¿En qué estamos fallando? ¿Hay que educar a los hijos? ¿A los padres? Este reportaje abre el debate.