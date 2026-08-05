Quién era Andrés Regueira, el joven montañista chileno que murió tras caída de 900 metros en Perú

Conmoción ha generado la muerte de Andrés Regueira, estudiante de 21 años que falleció mientras realizaba una expedición en el nevado Huascarán, la montaña más alta de Perú, ubicada en la región de Áncash.

Conmoción ha generado la muerte de Andrés Regueira, joven chileno de 21 años que falleció mientras realizaba una expedición en el nevado Huascarán, la montaña más alta de Perú, ubicada en la región de Áncash.

De acuerdo con medios peruanos, el accidente ocurrió cuando el estudiante sufrió una caída de más de 900 metros durante una escalada.

El hecho fue reportado por un acompañante de 31 años que participaba en el ascenso junto a él.

Hasta ahora, las labores para recuperar el cuerpo han enfrentado dificultades debido a las complejas condiciones climáticas y al difícil acceso al lugar donde ocurrió el accidente.

La noticia provocó profundo pesar en la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde Andrés cursaba tercer año de Derecho.

Estudiante de Derecho y apasionado por la montaña

A través de un comunicado, la Escuela de Derecho UC confirmó el fallecimiento del joven, señalando que ingresó a la carrera en 2024 y que era parte activa de la comunidad estudiantil.

“Una partida tan temprana e inesperada nos conmueve profundamente. Quisiera pedirle a toda la comunidad Derecho UC que estemos unidos en oración por Andrés, por su familia, sus amigos y sus seres queridos”, expresó el decano de la facultad, Gabriel Bocksang.





Además de su faceta académica, Andrés Regueira compartía en redes sociales su pasión por el montañismo y la vida al aire libre.

En sus publicaciones mostraba ascensos y expediciones en distintos puntos de la cordillera, incluyendo algunos de sus recorridos más recientes en Perú.

Entre ellos aparecían registros desde Chacraraju y el Nevado Pisco, dos reconocidas cumbres ubicadas en el departamento de Áncash y frecuentadas por montañistas de todo el mundo.

Precisamente fue en esa misma región donde perdió la vida mientras intentaba ascender el nevado Huascarán, una de las montañas más exigentes y emblemáticas de Sudamérica.