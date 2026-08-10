Daniela Ramírez reaparece tras polémica en redes: Dedicó un emotivo mensaje a su hijo

Tras días recibiendo críticas en su cuenta de Instagram, la actriz finalmente publicó nuevas imágenes, esta vez, con su hijo.

Daniela Ramírez realizó una emotiva publicación este domingo en sus redes sociales, para celebrar a su hijo Martín, quien cumplió 23 años.

Esto surge luego de que la actriz haya recibido distintos críticas por un video viral en el que cuestionaban su actuación en una teleserie por supuestamente haberse sometido a algún procedimiento estético.

Pese a ello, Ramírez le dedicó un espacio en su cuenta de Instagram a su hijo: “ Amado y valiente hombre que camina conmigo hace más tiempo del que ya existo en esta tierra y dimensión”.





De una serie de imágenes y videos familiares compartidos por Daniela, uno de ellos muestra a Martín sobre un escenario cantando.

“Celebro tu existencia, tu sensibilidad, tu voz talentosa”, escribió la actriz sobre el joven músico.

Finalmente, Ramírez concluyó su mensaje dirigiéndose a él: “Eres la persona más dulce y entretenida que he conocido y que regalo infinito que te tenga como compañero. Eres todo. No hay nada más que pueda estar mejor”.