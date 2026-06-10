Fiscalía solicita 28 años de cárcel para Raúl Torrealba, exalcalde de Vitacura, por delitos de corrupción

El Ministerio Público pide seis años de presidio por lavado de dinero, seis años por la falsificación de las declaraciones tributarios y cuatro más por obtención indebida de devoluciones de impuestos.

La Fiscalía Centro Norte presentó una acusación en contra de Raúl Torrealba, exalcalde de Vitacura, solicitando una pena que suma 28 años de cárcel .

Según la acusación, en su calidad de jefe comunal, el exedil habría participado en una organización destinada a defraudar al municipio mediante diversas maniobras, entre 2011 y 2021.

Torrealba habría estado involucrado en diversos delitos vinculados a hechos de corrupción durante su gestión, así como también presuntos delitos tributarios por un monto cercano a $700 millones de pesos.





Cabe recordar que en 2023 la exautoridad cumplió con la medida cautelar de prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, durante el periodo que duró la investigación.

Torrealba arriesga 28 años de cárcel

El Ministerio Público solicitó un total de 28 años de cárcel para Raúl Torrealba por cuatro delitos relacionados con fraude y problemas tributarios.

Fiscalía pide 12 años de cárcel por los delitos de fraude al fisco, seis por lavado de dinero, seis años por la falsificación de las declaraciones tributarios y cuatro más por obtención indebida de devoluciones de impuestos.