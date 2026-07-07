VIDEO | Captan momento en que árbol cayó por ladera en medio de intenso temporal en Valdivia

La ciudad está siendo afectada por copiosas lluvias que se presentarán en un corto periodo de tiempo producto de un río atmosférico, lo que ha causado problemas en rutas y calles.

Un río atmosférico presente en el sur del país ya se encuentra causando los primeros problemas en lugares de las regiones de Los Ríos y Los Lagos.

En el caso de Valdivia, una de los principales puntos afectados con la caída de intensas lluvias, se esperan entre 100 y 130 milímetros de agua durante esta jornada.

Producto de la emergencia, la ciudad presentó problemas con cortes de calles y rutas e incluso el desprendimiento de barro, material suelto y hasta un árbol que cayó por una ladera.