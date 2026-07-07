Atentos a las zonas rojas: Sigue en vivo el avance de las fuertes lluvias que afectan a La Araucanía y Los Ríos

Sectores de las regiones del sur están siendo afectadas por intensas precipitaciones que se mantendrán hasta la mañana del miércoles.

Las regiones de La Araucanía y Los Ríos están siendo afectadas por la presencia de un río atmosférico de categoría 4 presente en la zonas al centro-sur del país.

El fenómeno alcanzará la mayor intensidad de precipitaciones entre la madrugada de este martes 7 de julio hasta el miércoles 8 de julio.

Durante ese periodo se proyecta que caigan entre entre 100 y 200 milímetros, según adelantó el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez.





En cuánto a las zonas que recibirán las lluvias con mayor intensidad, detalló que será “la costa de la región de Los Ríos y de Los Lagos” y que las precipitaciones avanzarán hacia el interior.

Zonas afectadas por intensas lluvias

Región de La Araucanía

Precordillera y cordillera.

Región de Los Ríos

Litoral, Cordillera Costa, Precodillera, Cordillera.

En paralelo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alarma meteorológica para Los Ríos y Los Lagos por probabilidad de “precipitaciones intensas con isoterma cero alta en corto periodo de tiempo”.

Ese fenómeno podría hacer que llueva en lugares generalmente suele nevar, lo que produciría riesgo de aluviones o desbordes de ríos.

Para ver la proyección del avance de las lluvias puedes hacer clic en el botón play de Windy a continuación.

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