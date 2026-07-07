“Las mamás te abrazamos”: Madre de Tomás comparte regalos y dedicatorias que dejaron por cumpleaños de su hijo

“Espérame, que algún día nos volveremos a encontrar para darnos ese abrazo grande que quedó pendiente”, expresó Estefanía Gutiérrez.

Estefanía Gutiérrez emocionó en redes sociales al dedicar un emotivo texto dedicado a la memoria de su hijo Tomás Bravo: El domingo habría celebrado su cumpleaños número 9.

“Mi niño hermoso. Hoy es el día más especial para mí y a pesar que a la vez duele tanto, lo recordaré siempre como el día más feliz de mi vida“, comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram.

“Hoy cumplirías 9 añitos, y no dejo de pensar en lo grande que estarías“, expresó, junto con agregar que “no puedo evitar preguntarme cómo serías, cómo sonaría tu voz, tu risa, las conversaciones que me llegarías a contar después del colegio”.

En esa línea, reconoció que el dolor por el deceso no ha disminuido: “Ya han pasado lamentable cinco años de tu partida, pero no ha pasado un solo día que no te piense. Tu ausencia pesa más que nunca”.





“Algún día nos volveremos a encontrar”

En la extensa dedicatoria, Estefanía Gutiérrez aclaró que, aunque pasen los años, no abandonará la búsqueda por conocer qué fue lo que pasó con el pequeño, quien fue encontrado sin vida el 26 de febrero de 2021.

“Mi corazón y mi mente nunca dejarán de luchar con todas mis fuerzas para encontrar la verdad de todo lo que te pasó. Aunque los años pesen, no será motivo para detenerme, porque tu vida importa, tu historia y el dolor que nos dejó tu partida sigue aquí”, subrayó.

Finalmente, la mujer cerró: “Hoy en tu cumpleaños te envío besos al cielo amado hijo, espero que donde estés puedas sentir todo el amor que hoy viaja hasta el cielo para encontrarte”.

“Hoy sigo aquí para honrar tu vida, tu memoria y tu nombre. Espérame, que algún día nos volveremos a encontrar para darnos ese abrazo grande que quedó pendiente. Te amo mucho mi bebé, te extraño y te pienso por siempre. Con todo mi amor, tu mamá”.

La publicación generó una importante cantidad de comentarios en la red social, sobre todo de mamás, quienes enviaron sus mensajes de apoyo a Estefanía.

“Un abrazo gigante para su mamá que lo llevará por siempre en su mente y corazón”, “tesoro hermoso, siempre estarás en nuestros corazones” y “las mamás te abrazamos, Stefy. Feliz cumpleaños, Tomasito” , fueron algunas de las reacciones.