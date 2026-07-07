Inició la postulación al Subsidio de Arriendo: Los 2 documentos claves para recibir hasta $200 mil al mes
Este beneficio está destinado a familias allegadas o que actualmente son arrendatarias, que necesiten una solución habitacional por un tiempo determinado y que puedan pagar un arriendo.
Este martes comenzó de manera oficial el proceso de postulación al Subsidio de Arriendo de Vivienda, un aporte temporal que entrega el Estado a familias que pueden realizar un pago mensual por el arriendo de una vivienda.
El beneficio se entrega de manera mensual y está dirigido a familias que buscan una solución habitacional, permitiéndoles utilizar el beneficio durante un período máximo de ocho años desde su adjudicación.
Para acceder, el valor del arriendo de la vivienda no podrá superar las 11 UF ($449.053). Sin embargo, los montos varían según la localización geográfica de la comuna en que se encuentra el inmueble.
Así puedes postular al Subsidio de Arriendo
Además de los requisitos que están especificados más abajo, necesitarás dos documentos clave para hacer efectiva tu postulación:
- Abra una cuenta de ahorro para la vivienda y deposite en ella su ahorro.
- Conozca el porcentaje de calificación socioeconómica de su Registro Social de Hogares (RSH).
- La postulación se puede hacer a través de Internet, para lo cual es necesario contar con la Clave Única que otorga el Registro Civil, además de cotizaciones previsionales y certificación de ahorro en instituciones financieras que tengan convenio de consulta (Banco Estado, Scotiabank, Coopeuch y Caja Compensación Los Andes). Una segunda alternativa es postular personalmente en las Oficinas de Atención Presencial del Serviu.
- Si desea realizar su postulación de manera presencial, reserve un día y lugar en minvu.cl o llamando a Minvu Aló.
Para postular, haz click en la siguiente imagen:
Cuánto entrega el Subsidio de Arriendo
Las familias beneficiadas recibirán un subsidio total de 170 UF ($6.939.915), que se entrega de manera mensual con un tope de 4,2 UF ($171.456), el que podrá ser utilizado de manera consecutiva o fragmentada en un plazo máximo de ocho años.
El valor del arriendo no podrá superar las 11 UF ($449.053). Para este llamado, el monto máximo de arriendo será de 13 UF ($530.699) para Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes.
En estos casos el aporte mensual del Subsidio de Arriendo será de 4,9 UF ($200.032).
Quiénes pueden acceder Subsidio de Arriendo
Si eres arrendatario o allegado y estas buscando acceder al Subsidio de Arriendo, debes cumplir con 8 requisitos clave para postular, estos son:
- Tener mínimo 18 años.
- Contar con cédula nacional de identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar cédula de identidad para extranjeros vigente.
- Postular al menos con tu cónyuge, conviviente civil, conviviente (no formalizado por un Acuerdo de Unión Civil) o hijo. Este punto no es necesario para los postulantes que tengan más de 60 años.
- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y ser parte del 70% más vulnerable del país.
- Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda, la que debe estar a nombre del postulante, cónyuge o conviviente civil.
- Tener un ingreso familiar de entre 7 y 25 UF. Por cada integrante familiar por sobre el tercero, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF (es decir: si son 4 personas, puedes tener un ingreso familiar de hasta 33 UF; si son 5 personas, 41 UF; y así, sucesivamente).
- Tener cotizaciones previsionales informadas en línea por la Superintendencia de Pensiones (SP).
- Si no tienes contrato de trabajo: Acredita ingresos presentando un informe emitido por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de los últimos 6 meses de boletas de honorarios, las últimas 6 liquidaciones de alcance líquido o el comprobante de pago de tu pensión de invalidez, vejez o sobrevivencia.
- Contar con certificación de ahorro en instituciones financieras que mantengan convenio de consulta en línea con el Minvu (Banco Estado, Scotiabank, Coopeuch y Caja Compensación Los Andes).