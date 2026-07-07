Inició la postulación al Subsidio de Arriendo: Los 2 documentos claves para recibir hasta $200 mil al mes

Este beneficio está destinado a familias allegadas o que actualmente son arrendatarias, que necesiten una solución habitacional por un tiempo determinado y que puedan pagar un arriendo.

Este martes comenzó de manera oficial el proceso de postulación al Subsidio de Arriendo de Vivienda, un aporte temporal que entrega el Estado a familias que pueden realizar un pago mensual por el arriendo de una vivienda.

El beneficio se entrega de manera mensual y está dirigido a familias que buscan una solución habitacional, permitiéndoles utilizar el beneficio durante un período máximo de ocho años desde su adjudicación.

Para acceder, el valor del arriendo de la vivienda no podrá superar las 11 UF ($449.053). Sin embargo, los montos varían según la localización geográfica de la comuna en que se encuentra el inmueble.