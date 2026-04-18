Subsidio de Arriendo: Cómo postular al beneficio que entrega hasta $167 mil al mes

Revisa a continuación todos los detalles para conseguir el aporte monetario que te ayudará a solventar parte del arriendo de tu vivienda.

Este viernes salieron los resultados del Subsidio de Arriendo en su llamado regular 2025, beneficio destinado ayudar con el arriendo de su vivienda a las familias chilenas.

Estos resultados corresponden a quienes postularon hasta el 14 de noviembre recién pasado.

A continuación te detallamos el monto máximo al que puedes acceder y los requisitos para obtenerlo.

Monto Subsidio de Arriendo

De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, el Subsidio de Arriendo entrega hasta 170 UF al año, lo que equivale aproximadamente a $6.790.990, siempre que el costo mensual del arriendo de la vivienda no supere los $439.000.

Este dinero se entrega con un tope mensual de 4,2 UF, alrededor de $167.000, el cual puede utilizarse para pagar una vivienda de forma consecutiva o fragmentada en un plazo máximo de 8 años.





Resultados del Subsidio de Arriendo 2025

Para saber si se te otorgará el Subsidio de Arriendo, debes ingresar al sitio web arriendoenlinea, o haciendo clic aquí, en donde solo se te pedirá tu Clave Única.

Requisitos para postular al Subsidio de Arriendo

Para postular al Subsidio de Arriendo necesitas contar con una serie de requisitos, estos son:

Tener mínimo 18 años de edad.

de edad. Contar con Cédula Nacional de Identidad Vigente . Las personas extranjeras deben presentar Cédula de Identidad para Extranjeros.

. Las personas extranjeras deben presentar Cédula de Identidad para Extranjeros. Postular al menos con su cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. Las personas que tengan más de 60 años al momento de postular, no necesitan contar con núcleo familiar.

Las personas que tengan más de 60 años al momento de postular, no necesitan contar con núcleo familiar. Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 70% . Se permitirá una postulación por RSH en cada llamado.

y . Se permitirá una postulación por RSH en cada llamado. Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF ($159.000) en una cuenta de ahorro para la vivienda al momento de postular, la cual debe estar a nombre del postulantes, cónyuge o conviviente civil.*

en una cuenta de ahorro para la vivienda al momento de postular, la cual debe estar a nombre del postulantes, cónyuge o conviviente civil.* Tener un ingreso económico familiar entre 7 (278.000) y 25 UF ($996.000). Por cada integrante familiar que excede de tres, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF ($318.000)

Si cumple con lo solicitado puedes acceder aquí para postular al Subsidio de Arriendo, trámite que no tiene costo.