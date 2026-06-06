Perú elige presidente: La elección que enfrenta a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Más de 27,3 millones de ciudadanos están convocados a las urnas. Las encuestas anticipan una definición estrecha y altamente polarizada.

Este domingo, Perú acudirá nuevamente a las urnas para elegir a su próximo presidente en una segunda vuelta que enfrenta a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez .

La contienda enfrenta dos proyectos de país opuestos. Fujimori, líder de Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, ha basado su camino a la presidencia con un programa centrado en el orden público, la seguridad y el impulso a la inversión privada.

Mientras que Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú y “heredero del sombrero” del gobierno de Pedro Castillo, mantiene su apuesta por una mayor intervención del Estado, reformas estructurales y la discusión de una nueva Constitución.

Cabe recordar que Fujimori obtuvo el 17,92 % en la primera vuelta, mientras que Roberto Sánchez, logró el 12,03 % de los votos.





Este domingo Perú elegirá entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

La elección llega en un momento complejo para Perú. El país ha tenido ocho presidentes en menos de una década, una inestabilidad que ha erosionado la confianza ciudadana en las instituciones.

Desde Chile, la elección es observada con atención debido a los efectos que podría tener sobre el equilibrio político de Sudamérica.

Mientras Fujimori representa una alternativa cercana a sectores conservadores y al oficialismo nacional, Sánchez encarna una opción de izquierda que propone cambios profundos en el modelo político y económico peruano.