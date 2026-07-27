Eduardo Sáez confirma nuevo sistema frontal entre Santiago y Coquimbo: Este es el día en que se intensificarán las lluvias

El meteorólogo de Chilevisión adelantó que las lluvias continuarán, principalmente entre el Maule y Coquimbo, pero afirmó que se intensificarán con la entrada de un nuevo sistema hacia el fin de semana.

Eduardo Saéz, meteorólogo de Chilevisión, actualizó el pronóstico del tiempo y adelantó que regresarán las lluvias con fuerza durante esta semana.

Según explicó las precipitaciones se mantendrán durante estos días aunque serán débiles, afectando las regiones del Maule, O’Higgins y Metropolitana.

“Vamos a seguir con estas precipitaciones. Pero son, reitero, en este tramo son precipitaciones más débiles , por lo tanto va a ir terminando cerca al mediodía y en la tarde lo más probable es que vamos a tener incluso algunos claros de cielo. Va a ser muy brusco el cambio”, aseguró.





Nuevos sistema frontal se intensifica

De acuerdo al pronóstico de Eduardo Sáez, a partir del día jueves 3o de julio las precipitaciones se intensificarán y comenzarán a “generar una fuerte lluvia y vamos a tener nuevamente la conexión con un río atmosférico“.

Los sectores afectados serán las regiones entre el Maule y la Metropolitana en las que “vamos a tener una intensa lluvia en corto periodo de tiempo que se va a ir desplazando hacia el norte“.

El sistema frontal llegará con intensidad hasta la región de Coquimbo que “va a ser golpeada por un sistema frontal bastante intenso“.

“Lo más probable es que van a ser como 6 a 8 horas de lluvia. No cuatro días, pero esa lluvia sí va a ser abundante y probablemente vamos a pasar 40, 60 milímetros en varios sectores”, aseguró el meteorólogo.