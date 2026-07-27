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Eduardo Sáez confirma nuevo sistema frontal entre Santiago y Coquimbo: Este es el día en que se intensificarán las lluvias

El meteorólogo de Chilevisión adelantó que las lluvias continuarán, principalmente entre el Maule y Coquimbo, pero afirmó que se intensificarán con la entrada de un nuevo sistema hacia el fin de semana.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Eduardo Saéz, meteorólogo de Chilevisión, actualizó el pronóstico del tiempo y adelantó que regresarán las lluvias con fuerza durante esta semana.

Según explicó las precipitaciones se mantendrán durante estos días aunque serán débiles, afectando las regiones del Maule, O’Higgins y Metropolitana.

“Vamos a seguir con estas precipitaciones. Pero son, reitero, en este tramo son precipitaciones más débiles, por lo tanto va a ir terminando cerca al mediodía y en la tarde lo más probable es que vamos a tener incluso algunos claros de cielo. Va a ser muy brusco el cambio”, aseguró.

Nuevos sistema frontal se intensifica

De acuerdo al pronóstico de Eduardo Sáez, a partir del día jueves 3o de julio las precipitaciones se intensificarán y comenzarán a “generar una fuerte lluvia y vamos a tener nuevamente la conexión con un río atmosférico“.

Los sectores afectados serán las regiones entre el Maule y la Metropolitana en las que “vamos a tener una intensa lluvia en corto periodo de tiempo que se va a ir desplazando hacia el norte“.

El sistema frontal llegará con intensidad hasta la región de Coquimbo que “va a ser golpeada por un sistema frontal bastante intenso“.

“Lo más probable es que van a ser como 6 a 8 horas de lluvia. No cuatro días, pero esa lluvia sí va a ser abundante y probablemente vamos a pasar 40, 60 milímetros en varios sectores”, aseguró el meteorólogo.

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