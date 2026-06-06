Impacto por la muerte de querido músico chileno: Exponentes de la cumbia dedicaron emotivos mensajes

La partida del percusionista David Pelayo ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, donde colegas y amigos han destacado su talento, trayectoria y calidad humana.

La música chilena está de luto. Diversos artistas han expresado sus condolencias tras la muerte del destacado percusionista nacional David Pelayo, quien ha participado en bandas de artistas como Jordan, Tomo Como Rey y Américo.

Su partida ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, donde colegas y amigos han destacado su talento, trayectoria y calidad humana.

Pelayo era una figura respetada dentro de la escena de la cumbia chilena; incluso llegó a colaborar con reconocidos exponentes de la música latina, entre ellos Tito Nieves, Maelo Ruiz y José Luis Rodríguez “El Puma”.





“La percusión chilena está de luto”

Uno de los primeros en reaccionar fue el cantante Leo Rey, quien expresó su pesar a través de Instagram. “Qué terrible noticia. Q.E.P.D. vuela alto amigo querido”, escribió el exvocalista de La Noche, sumándose a las muestras de afecto hacia el músico.

También se manifestó Jordan, quien recordó la estrecha relación profesional que mantuvo con Pelayo. “Hay despedidas que uno no quisiera dar, que son tan dolorosas como inesperadas”, señaló.

El artista destacó que se trataba de “un músico excepcional, apasionado, intenso, con una musicalidad extraordinaria”. Además, envió condolencias a la familia del percusionista y valoró las historias compartidas durante años de trabajo conjunto.

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Por su parte, la banda Tomo Como Rey dedicó un extenso mensaje para despedir a quien llamaban cariñosamente “Baqueta”.

El grupo recordó que Pelayo formó parte de la agrupación durante importantes momentos de su carrera, incluyendo sus primeras giras por México y la grabación de “La Fiesta Popular” en Argentina junto a Los Auténticos Decadentes. “Su ritmo, su particular sentido del humor, su risa y su energía quedarán con nosotros para siempre”, señalaron.

Las muestras de cariño también llegaron desde otros rincones de la música chilena. La agrupación Catalina y las Bordonas de Oro aseguró que dedicará cada concierto de su actual gira a la memoria de Pelayo. “Hoy la percusión chilena está de luto”, expresaron.

En tanto, la cantante Paula Rivas reflexionó sobre la importancia de reconocer en vida el talento y aporte de los artistas, afirmando que “ningún homenaje será tan valioso como el que alcanza a escucharse en vida”.

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