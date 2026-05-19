Leo Rey cargó otra vez contra Alexítico y lanzó particular desafío: “Hay hartas cuentas que arreglar”

Al estilo de DJ Méndez, el cantante emplazó directamente al líder de La Noche a subirse a un ring para resolver antiguas diferencias. “Hay hartas cosas que quedaron inconclusas y nunca diste la cara”, apuntó.

Leo Rey sorprendió en redes sociales al lanzar un desafío de boxeo contra su examigo y excompañero de banda, Alexis Morales, más conocido como Alexítico, siguiendo el estilo de la mediática invitación que recientemente realizó DJ Méndez a Américo.

A través de un video publicado en Instagram, el exintegrante de La Noche emplazó directamente al actual líder de la agrupación a subirse a un ring para resolver antiguas diferencias.

“Bueno, así como DJ Méndez retó a una pelea en un ring a Américo, yo también quiero retar a alguien. Hay hartas cuentas que arreglar. Hay hartas cosas que quedaron inconclusas y nunca diste la cara ”, expresó el músico en el registro.





El intérprete de Que Nadie Se Entere fue más allá y advirtió a su colega en caso de no aceptar el desafío. “Así que si no aceptas, vas a quedar como un ma… ante todo Chile. Así que te desafío Alexítico, una pelea en un ring”, cerró el artista.

La publicación rápidamente generó reacciones entre seguidores y músicos, incluyendo un comentario del propio DJ Méndez, quien respaldó la idea de organizar una velada deportiva entre artistas nacionales.

“Ahora entienden que es una velada deportiva llamada boxeo wn?! Let’s go”, escribió el autor de Estocolmo en la publicación de Leo Rey.

Mira el video acá: