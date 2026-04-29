El cantante compartió un mensaje en sus redes sociales dedicado a un amigo que lo ayudó desde sus inicios musicales em Limache. “Gracias por todo lo que me enseñaste”, escribió.

Leo Rey reveló que atraviesa un triste momento personal tras sufrir la dolorosa pérdida de uno de sus amigos más cercanos: Luis Claudio Maturana, a quien conoció hace más de 30 años en Limache.

El cantante lo despidió con un sentido mensaje que le dedicó en su cuenta de Instagram, en el que lo reconoció por ayudarlo en los inicios de su carrera.

“Con profundo dolor quiero despedir a uno de mis mejores amigos, el gran Luis Claudio Maturana”, comenzó escribiendo.





Según contó, se hicieron amigos hace más de tres décadas en la ciudad de la región de Valparaíso y él lo ayudó en sus primeros pasos en la música.

“Lo conocí el año 1994 en una carnicería de Limache donde el amablemente siempre me recibió bien cuando en esos años yo era un cantante callejero, me afinaba la guitarra, me enseñó acordes, etc. Un tremendo ser humano“, agregó.

“Un gran talento musical y un gran escritor y libretista. Gracias por todo lo que me enseñaste amigo Luis Claudio mi corazón te extrañará… vuela alto”, cerró.

La despedida de Leo Rey