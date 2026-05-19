En conversación con Daniel Matamala y Macarena Pizarro en CHV Noticias Central, el académico y analista político evaluó con notas a distintas figuras del gabinete presidencial.

El académico y columnista Cristóbal Bellolio analizó el desempeño de los ministros del gobierno de José Antonio Kast.

En conversación con Daniel Matamala y Macarena Pizarro en CHV Noticias Central, Bellolio evaluó con notas a distintas figuras del gabinete presidencial.

Dentro de los más destacados se encuentra el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, a quien calificó como “el ministro más empoderado del gabinete”, asegurando que ha logrado imponer su agenda económica pese al costo político de algunas medidas.

Sin embargo, el analista sostuvo que el secretario de Estado mantiene problemas comunicacionales y una imagen distante frente a la ciudadanía, razón por la cual le puso nota 5.





Ministros reprobados y cuestionados

Una de las evaluaciones más críticas fue para la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien recibió un 3 por parte del académico.

Bellolio apuntó a la falta de resultados en materia de seguridad y cuestionó el manejo político de la cartera, especialmente tras las críticas recibidas desde la oposición e incluso desde sectores oficialistas.

“No me queda otra que sacar el lapiz rojo. Coincide con lo que la gran mayoría de los chilenos expresan en las encuestas”, afirmó.

También recibió una nota deficiente la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini , a quien calificó con un 3,5. El académico sostuvo que la secretaria de Estado aún mantiene un estilo “de campaña” y confrontacional, sin lograr transmitir tranquilidad ni confianza a la ciudadanía.

Los mejores evaluados

Entre las figuras mejor aspectadas por Bellolio apareció el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien recibió nota 6 .

Según explicó, el secretario de Estado ha logrado instalar una imagen de trabajo en terreno y gestión concreta, especialmente en materia de reconstrucción y vivienda. “Cuando uno prende la tele, se encuentra al ministro haciendo casas y preocupado de las viviendas”, comentó.

El académico también destacó que Poduje defendió exitosamente el presupuesto de su cartera frente a Hacienda, enfrentándose públicamente con Jorge Quiroz.

Otro de los mejor evaluados fue el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, quien también obtuvo nota 6 gracias a su capacidad para conseguir apoyos políticos y mantener diálogo con el Congreso.

Le sigue la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien fue evaluada con nota 5,5. “A pesar de tener una visión muy clara y marcada sobre educación, ha sido bastante ordenada y ha transmitido bien lo que quiere hacer su ministerio”, señaló Bellolio.





Evaluaciones intermedias

En el caso del ministro del Interior, Claudio Alvarado, Bellolio señaló que esperaba una conducción política más sólida del gabinete, especialmente considerando su experiencia previa. Por ello, le asignó un 4,5.

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, también fue evaluada de manera crítica tras las controversias surgidas por el ataque en la Universidad Austral de Valdivia y la salida de su subsecretario. Según Bellolio, la secretaria de Estado “pasó raspando”.

En tanto, la titular del Deporte, Natalia Ducó, obtuvo una evaluación apenas aprobatoria debido a las dificultades para enfrentar los recortes presupuestarios en su cartera. Tanto Ducó como Lincolao obtuvieron nota 4,0.