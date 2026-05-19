Oposición y PDG anuncian interpelación contra ministra Steinert por plan de seguridad

La acción busca que la titular de Seguridad explique los ejes a mediano y largo plaza que tiene para el país, luego de que reconociera que no esperaba que se le pidiera tener un plan formal.

Diputados del Partido Comunista y del Partido de la Gente anunciaron una interpelación en contra de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

La acción tiene como fin que la secretaria de Estado detalle la estrategia de seguridad que planea implementar el gobierno.

La acción fue anunciada luego de su criticada intervención ante una sesión especial la Cámara de Diputados.





A eso se le sumó que Steinert reconoció que no esperaba que se le pidiera tener un plan formal en materia de seguridad.

“Esta demanda, que yo no me esperaba, la exigencia de un plan estructurado y completo (…) cuando se nos pidió en el Senado, lo dimos, pero aparentemente no quedaron conformes”, señaló en esa oportunidad la titular de Seguridad.

Oposición pide explicaciones

La diputada Pamela Jiles (PDG) señaló que”la gente tiene la sensación de que la ministra no está capacitada para ocupar ese puesto. Tiene la posibilidad de demostrarle al país qque sí tiene las capacidades mínimas para cumplir con su función”.

Mientras que Jaime Araya (IND) puso énfasis en que “queremos saber cuál es el plan y el plan tiene que tener ejes, medidas inmediatas, de mediano y de largo plazo y queremos superar este debate absurdo que ha planteado el presidente de la metáfora de decir que engañó al país diciendo que iban a sacar 300 mil extranjeros”.

La estrategia desde el ministerio de Seguridad contemplaría tres pilares y siete ejes, centrados en recuperación territorial, fortalecimiento policial y persecución criminal, además de medidas contra crimen organizado y terrorismo.