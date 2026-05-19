Programas Programación Señal en vivo
/

Hombre sobrevivió a 10 balazos en La Pintana: Declaró ante la PDI y se mantiene fuera de riesgo vital

Según los antecedentes, la víctima fue interceptada por un vehículo con dos ocupantes, desde donde uno de ellos disparó en al menos 15 ocasiones. Pese a la gravedad del ataque, fue trasladado al Hospital Padre Hurtado, donde se mantiene internado.

Cristóbal Galleguillos
Por Cristóbal Galleguillos

Periodista Digital

Un hombre de 35 años resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos mientras circulaba en motocicleta por la comuna de La Pintana durante la medianoche.

Según los primeros antecedentes, la víctima -de nacionalidad chilena- fue interceptada por un vehículo con dos ocupantes, desde donde uno de ellos disparó en al menos 15 ocasiones, impactándolo 10 veces en distintas partes del cuerpo.

Pese a la gravedad del ataque, el hombre fue trasladado al Hospital Padre Hurtado, donde permanece internado fuera de riesgo vital e incluso logró entregar declaraciones a la Policía de Investigaciones (PDI).

El caso es investigado por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) junto a la Brigada de Homicidios Sur, que realiza pericias biológicas y revisión de cámaras de seguridad para identificar a los responsables, quienes hasta ahora no han sido detenidos.

Seguir en Seguir en