Hombre sobrevivió a 10 balazos en La Pintana: Declaró ante la PDI y se mantiene fuera de riesgo vital

Según los antecedentes, la víctima fue interceptada por un vehículo con dos ocupantes, desde donde uno de ellos disparó en al menos 15 ocasiones. Pese a la gravedad del ataque, fue trasladado al Hospital Padre Hurtado, donde se mantiene internado.

Un hombre de 35 años resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos mientras circulaba en motocicleta por la comuna de La Pintana durante la medianoche.

Según los primeros antecedentes, la víctima -de nacionalidad chilena- fue interceptada por un vehículo con dos ocupantes, desde dond e uno de ellos disparó en al menos 15 ocasiones, impactándolo 10 veces en distintas partes del cuerpo .





Pese a la gravedad del ataque, el hombre fue trasladado al Hospital Padre Hurtado, donde permanece internado fuera de riesgo vital e incluso logró entregar declaraciones a la Policía de Investigaciones (PDI).

El caso es investigado por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) junto a la Brigada de Homicidios Sur, que realiza pericias biológicas y revisión de cámaras de seguridad para identificar a los responsables, quienes hasta ahora no han sido detenidos.