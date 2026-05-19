Robo a minimarket terminó en persecución por Santiago y disparos de Carabineros

Sujetos encañonaron a dos adultos y dos niños de 7 y 10 años que se encontraban al interior del local para luego darse a la fuga con dinero en efectivo.

El robo a un minimarket terminó en una persecución policial y disparos de Carabineros en Santiago Centro.

Cuatro sujetos irrupmieron en un local comercial ubicado en cercanías del Barrio Brasil y golpearon a los dueños del negocio, buscando una supuesta caja fuerte.

Los delincuentes encañonaron a los adultos con el fin de poder conseguir todo el dinero en efectivo que estuviera al interior de este local comercial.





Adentro del minimarket también estaban dos niños de 10 y 7 años, los que también fueron encañonados con el fin de que se les dijeran cuál era la clave de la caja de seguridad.

Persecusión y disparos en el centro

Tras el robo se dio aviso a Carabineros quienes sorprendieron en el asiento del copiloto a uno de estos asaltantes manipulando un arma de fuego, por lo que procedieron a intentar fiscalizar a este vehículo.

Sin embargo, los delincuentes se dieron a la fuga por varias cuadras por el centro de Santiago hasta que fueron alcanzados en calle Agustinas con Manuel Rodríguez, luego de chocar con otro vehículo.

Personal policial intentó detener a cuatro individuos e incluso hicieron uso del arma de servicio luego de que ya que estos asaltantes los apuntaran en varias ocasiones.

“En el transcurso del seguimiento los sujetos intentan dispararle a personal de Carabineros, por lo que el personal de servicio efectúa tres disparos al vehículo”, detallaron desde la institución.