“Pido disculpas a mi familia”: Diego Venegas rompió en llanto tras complejo momento en Fiebre de Baile

Tras deslumbrar con una interpretación de la canción Sorry de Justin Bieber, el participante lloró al hablar de su situación familiar y de un cuadro de salud que atraviesa su abuelo.

La noche de este lunes, Diego Venegas rompió en llanto y protagonizó un emotivo momento con su mamá luego de imitar a Justin Bieber y bailar al ritmo de la canción Sorry en Fiebre de Baile.

“Quiero pedir disculpas públicas a mi familia, ahí está mi mamá, ahí está mi padrastro, mi hermano chico”, comenzó diciendo, luego que Diana Bolocco le preguntara si tenía que pedir perdón a alguien, en alusión a la letra del tema.

¿El motivo? “Quiero pedir unas disculpas porque de repente el estar acá requiere mucho tiempo, mucha energía y me encantaría poder estar mucho más en sus vidas“.

“Yo la verdad es que siempre he tenido un núcleo que es mi familia, que son mis amigos, siempre han estado ahí para mí y nada, quiero darle las gracias porque quizás estaría igual de loco que él (Justin Bieber)”, añadió, visiblemente emocionado.





El tierno momento de Diego Venegas y su mamá

Pero no fue el único motivo que llevó a Venegas a las lágrimas. Según contó en el programa de baile de Chilevisión, su abuelo atraviesa un complicado momento de salud.

“Está en la clínica, tiene un trombo al pulmón y lo más probable es que me esté viendo ahora mismo en el programa. Entonces, también quería decirle que lo amo mucho, que creo que dé la batalla hasta el final porque lo queremos más tiempo con vida“.

Tras las declaraciones del ex chico reality, Bolocco invitó al bailarín a acercarse al público a abrazar a su mamá. Ella tomó la palabra y dedicó tiernas palabras a su hijo.

“Lo echo mucho de menos (…) pero el amor es incondicional”, sinceró. “Yo lo siento de parte de él. Él normalmente me lo está diciendo y estoy muy orgullosa de ti, Diego, y tu nono también. Somos muchos en la familia y estamos todos contigo”, cerró.

Mira el momento a continuación: