EXCLUSIVO | Trabajador apuntó a rol de Vidal por robo de $50 millones: “En pleno conocimiento y por encargo personal”

El jefe de local de la casa de cambio afectada afirmó que sustrajo tres montos de dinero y que hizo entrega directa en el domicilio del futbolista de Colo Colo.

La tarde del lunes, Arturo Vidal presentó su declaración ante la Policía de Investigaciones (PDI) como testigo en la investigación por un robo de $50 millones en una casa de cambio, ocurrido en en enero de este año.

El futbolista fue requerido para dar su testimonio y explicar las circunstancias de su eventual rol en la sustracción de dinero que habría realizado un trabajador desde una caja fuerte.

El sujeto aseguró que sacó el millonario monto para entregárselo al jugador de Colo Colo, por un presunto pedido de él.





Declaración de trabajador apunta a Vidal

El hombre que realizó el hurto fue identificado Ignacio Rodríguez, jefe de local de la sucursal la casa de cambio Money Global, ubicada en la comuna de Santiago.

En la declaración a la que tuvo acceso CHV Noticias el sujeto detalló cómo hizo para sacar dinero en forma reiterada y, según él, hacerlo llegar hasta la casa del deportista.

“En calidad de jefe de local, durante el mes de enero 2026, en la primera semana, le entregué a don Arturo Erasmo Vidal Pardo la suma de 10 millones de pesos en su equivalente en euros “, expuso en su testimonio.

En una segunda oportunidad, también en el mes de enero “le entregué 15 millones de pesos en su equivalente en dólares americanos”.

Finalmente, en una tercera y última instancia que ocurrió el día 30 de enero entregó “25 millones de pesos chilenos, dando una suma total de 50 millones de pesos“.

Dinero habría sido entregado en casa de Vidal

Además de detallar los montos de dinero, Ignacio Rodríguez también afirmó que la suma equivalente a los 5o millones de pesos fue entregado en el domicilio de Arturo Vidal, y que fue él quien, según la mencionada declaración, personalmente le habría encargado realizar los movimientos.

“En cada una de las veces, la entrega del dinero la realicé en su domicilio particular ubicado en la comuna de Colina”, expuso.