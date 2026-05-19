19/ 05/ 2026 09:00

La Entrevista | Capítulo 84 | Leonardo Pakarati

Hoy en La Entrevista recibimos a Leonardo Pakarati, un destacado cineasta, comunicador y director rapanui, reconocido por su labor en la preservación y difusión de la cultura e identidad de la isla. Su trabajo cinematográfico se centra en documentales que exploran la memoria histórica y el patrimonio de su pueblo, destacando el espíritu de los ancestros. Ahora presenta su nuevo trabajo, titulado Da Hinarere (Los Hijos), que revisa la expedición de Thor Heyerdahl de 1955 desde la óptica de los descendientes de quienes participaron en ella.