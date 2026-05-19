Nicole Pérez contó que su hijo fue diagnosticado con la misma enfermedad que su hija mayor: Ya había identificado síntomas

La empresaria fue hasta su cuenta de Instagram para relatar cómo descubrió el diagnóstico tras observar algunos síntomas en el adolescente de 14 años.

A través de sus historias de Instagram, Nicole Pérez contó que su hijo fue diagnosticado con diabetes tipo 1, la misma enfermedad que padece su hija mayor desde los 15 años.

“Jamás pensamos como familia que otro de mis hijos iba a tener diabetes tipo 1 también”, expresó este lunes desde un recinto de salud, para luego entregar información sobre el cuadro.

“Es una enfermedad autoinmune, no es por la alimentación, no es por falta de ejercicio ni nada de lo que a veces muchas personas piensan por falta de información”, explicó.

La exMekano agregó que, antes de recibir el diagnóstico, había identificado algunos síntomas en el adolescente de 14 años tras vivir la primera experiencia con su otra hija de 20.





“Tienen que contar carbohidratos cada vez que comen, inyectarse insulina porque su páncreas no está produciendo insulina, o produce muy poca. Pero todo es con orden, con estructura”, señaló.

Finalmente, entre lágrimas, en la misma plataforma luego dio a conocer que una seguidora descubrió que su hija también tenía la enfermedad gracias a su relato: “Gracias a mi testimonio, ella le pudo salvar la vida a su hija, hoy día está en la UCI”.

Diabetes Tipo 1: Cómo identificarla

Según Clínica Mayo, la diabetes tipo 1, antes conocida como diabetes juvenil o diabetes insulinodependiente, es una afección crónica que provoca que el páncreas produzca poca insulina o no la produzca.

Existen diferentes factores, como la genética y algunos virus, que pueden causar diabetes tipo 1. Y aunque suele aparecer durante la infancia o la adolescencia, puede manifestarse en la adultez.

La diabetes tipo 1 no tiene cura y el tratamiento se enfoca en controlar la cantidad de glucosa en la sangre mediante el uso de insulina, y una dieta y un estilo de vida saludables para evitar complicaciones.

Los síntomas de la diabetes tipo 1 pueden aparecer de forma repentina, e incluyen los siguientes: