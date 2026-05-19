El testimonio que salpicó a Arturo Vidal en robo de $50 millones a casa de cambio: Debió declarar como testigo 

El futbolista tuvo que ir a un cuartel de la PDI para dar su declarión por un robo al interior de una casa de cambio en la que se se sustrajo dinero de forma sistemática.

Arturo Vidal declaró ante la Policía de Investigaciones (PDI) en calidad de testigo por un robo de $50 millones en una casa de cambio en enero de este año.

El nombre del futbbolista de Colo Colo surgió a raíz del testimonio de un trabajador del recinto, quien iba sustrayendo el dinero de formar sistemática desde una caja fuerte. El sujeto habría nombrado al volante como el supuesto receptor del monto robado.

Por eso que Vidal fue requerido para dar su declaración ante la PDI y aclarar si es que recibió ese dinero y en que circunstancias habría sido.