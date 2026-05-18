EXCLUSIVO | Arturo Vidal declara como testigo ante la PDI por un robo a una casa de cambio

El jugador habría recibido 50 millones de pesos a manos de un trabajador de la casa de cambio, motivo por el cual debió asistir a entregar las respectivas explicaciones.

Este lunes, el futbolista de Colo Colo, Arturo Vidal, tuvo que asistir a declarar ante la Policía de Investigaciones (PDI) por un robo en una casa de cambio .

El hecho habría ocurrido en enero de este año, cuando el dueño de la casa de cambio, habría visto una sustracción sistemática en una caja fuerte, la cual habría sido equivalente a 50 millones de pesos.

Según el propietario del negocio, sus sospechas apuntan a un trabajador de su confianza. Tras conversar con este individuo, él señala que ese dinero fue entregado al volante de Colo Colo, quien tuvo que asistir esta tarde a explicar este hecho.