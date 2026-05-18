EXCLUSIVO | Arturo Vidal declara como testigo ante la PDI por un robo a una casa de cambio
El jugador habría recibido 50 millones de pesos a manos de un trabajador de la casa de cambio, motivo por el cual debió asistir a entregar las respectivas explicaciones.
Este lunes, el futbolista de Colo Colo, Arturo Vidal, tuvo que asistir a declarar ante la Policía de Investigaciones (PDI) por un robo en una casa de cambio.
El hecho habría ocurrido en enero de este año, cuando el dueño de la casa de cambio, habría visto una sustracción sistemática en una caja fuerte, la cual habría sido equivalente a 50 millones de pesos.
Según el propietario del negocio, sus sospechas apuntan a un trabajador de su confianza. Tras conversar con este individuo, él señala que ese dinero fue entregado al volante de Colo Colo, quien tuvo que asistir esta tarde a explicar este hecho.