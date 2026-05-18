Chilexpress ofrece más de mil puestos de trabajo para el Cyber Day: Revisa los requisitos y cómo postular

Un nuevo evento comercial se aproxima a principios de junio, razón por la que la empresa abrió una convocatoria. Si estás interesado, el pago irá desde los $100.000 hasta los $150.000 diarios.

Se aproxima un nuevo Cyber Day entre el lunes 1 y el miércoles 3 de junio, y Chilexpress abrió una convocatoria para quienes deseen trabajar junto a la empresa en este evento especial.

La compañía inició una búsqueda masiva de personas a nivel nacional para reforzar su capacidad logística, ofreciendo alternativas para los interesados desde los $100.000 hasta los $150.000 diarios .

Son más de mil puestos de trabajo dirigidos a quienes deseen desempeñarse como conductores para ser parte de su flota de reparto en el próximo Cyber Day.

“Uno de los eventos comerciales más relevantes del año. Queremos que esta también sea una oportunidad para quienes buscan generar ingresos extra de manera flexible“, comentó Cristóbal Lyon, gerente de personas y servicios corporativos de Chilexpress.





Requisitos para trabajar en Chilexpress en el próximo Cyber Day

Las personas interesadas en la oferta de la empresa deben cumplir con tres requisitos fundamentales :

Ser mayor de 18 años

Contar con licencia de conducir vigente

Disponer de vehículo propio, ya sea un automóvil, camioneta o furgón.

¿Cómo postular al puesto de trabajo?

Ya está activo el proceso de postulación y es 100% online.

Ingresa al sitio web de Centro de Ayuda de Chilexpress acá y envía tus datos: