“Para matar a todos los musulmanes”: Chileno detenido en Brasil estuvo involucrado en alerta de bomba hace años

Su defensa asegura que estaba medicado y que no recuerda lo ocurrido.

Germán Naranjo, el chileno detenido en Brasil por insultos racistas y homofóbicos, enfrenta un complejo escenario judicial.

Su defensa asegura que estaba medicado y que no recuerda lo ocurrido; sin embargo, este no es el primer caso policial que enfrenta este sujeto.

En Chile había estado involucrado en una alerta de bomba que, según amenazó, era “para matar a todos los musulmanes”.