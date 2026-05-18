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“Para matar a todos los musulmanes”: Chileno detenido en Brasil estuvo involucrado en alerta de bomba hace años

Su defensa asegura que estaba medicado y que no recuerda lo ocurrido.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Germán Naranjo, el chileno detenido en Brasil por insultos racistas y homofóbicos, enfrenta un complejo escenario judicial.

Su defensa asegura que estaba medicado y que no recuerda lo ocurrido; sin embargo, este no es el primer caso policial que enfrenta este sujeto.

En Chile había estado involucrado en una alerta de bomba que, según amenazó, era “para matar a todos los musulmanes”.

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