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Inminente llegada de Camilo Huerta a Chile: Será detenido por presunto tráfico de drogas

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Expectación se creó en el Aeropuerto de Santiago ante la inminente llegada de Camilo Huerta a Chile. El modelo fue fotografiado en la noche de este domingo a la espera de tomar un vuelo en Miami. Carabineros se encuentra resguardando el lugar y en los últimos minutos se cerró la puerta del acceso principal. El modelo cuenta con una orden de detención en su contra por tráfico de drogas y otros delitos en el marco de la Operación Ámsterdam.

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