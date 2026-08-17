17/ 08/ 2026 07:13

Inminente llegada de Camilo Huerta a Chile: Será detenido por presunto tráfico de drogas

Expectación se creó en el Aeropuerto de Santiago ante la inminente llegada de Camilo Huerta a Chile. El modelo fue fotografiado en la noche de este domingo a la espera de tomar un vuelo en Miami. Carabineros se encuentra resguardando el lugar y en los últimos minutos se cerró la puerta del acceso principal. El modelo cuenta con una orden de detención en su contra por tráfico de drogas y otros delitos en el marco de la Operación Ámsterdam.