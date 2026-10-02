Gobierno defiende quitar “Yo elijo mi PC” del Presupuesto 2027: “No presenta un efecto relevante”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavéz, se refirió a la decisión del Ejecutivo de dejar sin financiamiento al programa público que ha beneficiado a miles de estudiantes desde su implementación.

El gobierno defendió este viernes la decisión de dejar sin financiamiento el programa “Yo Elijo mi PC” en la propuesta de Presupuesto 2027, iniciativa que actualmente forma parte de las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC) de Junaeb.

La eliminación de los recursos había sido confirmada previamente por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien explicó que el Ejecutivo revisó más de 600 programas públicos antes de elaborar el proyecto.

Consultado por la determinación, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que el detalle de la partida de Educación será conocido el próximo lunes, pero sostuvo que “el esfuerzo de nuestro Gobierno ha estado en poner los recursos donde mejor cumplan la finalidad, en este caso, de educar a nuestros niños”.

“No presenta un efecto relevante en el aprendizaje”

“Este esfuerzo significa también revisar con evidencia técnica cuáles son aquellos programas que han contribuido de una forma relativa o que no han contribuido a los fines educacionales para los cuales se han diseñado”, planteó el subsecretario.

En ese sentido, sostuvo que “el programa de becas TIC es un programa que ha estado en evaluación hace mucho tiempo”.

Además, sostuvo que el beneficio estatal “ha estado mal evaluado, que es un programa que se ha verificado no presenta un efecto relevante en el aprendizaje y que ha tenido problemas de implementación”.

El programa “Yo Elijo mi PC” fue iniciado durante la primera administración de Michelle Bachelet con el objetivo de facilitar el acceso a computadores a estudiantes.

Actualmente, forma parte de las Becas TIC de Junaeb, que contemplan la entrega de equipos a alumnos de séptimo básico de establecimientos públicos y a determinados estudiantes de colegios particulares subvencionados.





Subsecretario Pavez defiende revisión del gasto

El subsecretario también recordó un informe de Contraloría que dio cuenta de que, desde 2015 en adelante, más de 9 mil computadores no habían sido entregados, antecedente que mencionó al explicar los problemas de implementación detectados en el programa.

“El compromiso del Gobierno es revisar en qué se gastan los recursos. Y por lo tanto, aquellos programas que no han demostrado ser efectivos, que tienen una lógica que no contribuye a los criterios modernos de la educación, deben ser revisados”, concluyó.

La propuesta deberá ser discutida durante la tramitación del Presupuesto 2027 en el Congreso, luego de que el proyecto sea ingresado el próximo lunes.