“Yo elijo mi PC” en la cuerda floja: Programa que entregaba computadores a escolares no estaría contemplado en Presupuesto 2027

El plan que este año repartió notebooks a 96 mil estudiantes no estaría considerado en el proyecto de ley presentado esta semana por el Ejecutivo.

“Yo elijo mi PC“, el programa implementado por el Gobierno en 2009 que entregaba computadores a estudiantes con excelencia académica en situación de vulnerabilidad, podría ser descontinuado al no estar considerado en la última propuesta de Presupuesto 2027.

Se trata de uno de los posibles recortes en materia de educación dentro del proyecto de ley presentado esta semana por el Ejecutivo, cuyos detalles entregó el presidente José Antonio Kast en cadena nacional.

El plan Becas de Acceso a Tecnología. Información y Comunicaciones (TIC), que en 2026 implicó un desembolso al Estado de cerca de $35 mil millones de pesos, no estaría explícitamente contemplado en la iniciativa de Presupuesto 2027.

Asimismo, tampoco se identificaría una asignación similar a otro programa. De aprobarse, el programa tendría su fin tras 17 años.





“Yo elijo mi PC”, el camino del programa que podría ser descontinuado

Desde su lanzamiento en 2009, bajo el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, el programa entregó cerca de 30 mil estudiantes de séptimo básico de colegios particulares subvencionados.

Unos años después, en 2015, el programa tuvo una modificación en la que se sumó “Me conecto para aprender”, que amplió la cobertura a estudiantes de recintos de educación pública y alcanzó los 70 mil beneficiarios.

En 2024, el programa enfrentó una serie de cuestionamientos, luego que Contraloría detectara que más de 5 mil computadores permanecían almacenados sin ser entregados. En esa oportunidad, el organismo fiscalizador incluso advirtió que los computadores habían quedado obsoletos.

En 2026, un total de 96.100 estudiantes fueron beneficiados con la entrega de dispositivos —notebook Acer de 15 pulgadas, con 8 GB de RAM, 128 GB SSD y licencia de Office— a través de las Becas TIC de Junaeb.