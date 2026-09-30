Pdte. Kast detalla Presupuesto 2027: “Destinamos $9,5 billones a crecimiento, trabajo y reconstrucción”

Desde el Ejecutivo señalaron que la propuesta busca destinar recursos a iniciativas públicas que “priorizan la creación de trabajo” mientras “se materializan las reformas de largo plazo”.

El presidente José Antonio Kast se dirigió al país la noche de este miércoles para entregar los detalles de la Ley de Presupuesto, la cual establecerá cuánto gastará el fisco durante el próximo año.

El proyecto contempla un crecimiento del 1,5% respecto del gasto proyectado al término de este año 2026 , aunque el mandatario afirmó que “cumple con nuestro compromiso fiscal”.

“Esta administración asumió el desafío de avanzar hacia una gestión fiscal sostenible, para que el Estado pueda responder de manera permanente a las necesidades de las personas”, declaró el Gobierno.

Por lo mismo, agregaron, buscan “poner orden en los gastos hoy, mantener la deuda en niveles prudentes, y mejorar la forma en que se planifican y se utilizan los recursos”

Crecimiento, empleo y reconstrucción

El Presupuesto 2027 tendrá un foco especial en “retomar la senda del crecimiento, empleo y la reconstrucción”, informó el Ejecutivo mediante una minuta.

Por eso, el presidente Kast agregó una cartera adicional de obras públicas para crear empleo, un subsidio único al empleo formal y recursos para la reconstrucción.

En su conjunto, las iniciativas tendientes al crecimiento, empleo y reconstrucción suman $9,5 billones, 8,1% más respecto de 2026 .

El programa Proempleo —que financia proyectos intensivos en mano de obra y de beneficio para la comunidad, permitiendo a personas desempleadas acceder a un trabajo transitorio en las regiones con mayores niveles de desocupación , como Biobío y Ñuble— tendrá $140.502 millones.

—que financia proyectos intensivos en mano de obra y de beneficio para la comunidad, permitiendo a personas desempleadas , como Biobío y Ñuble— tendrá $140.502 millones. Se impulsará una cartera extraordinaria para obras públicas , configurada con el objeto de crear empleos y que considera el financiamiento de 241 contratos con cobertura en todas las regiones del país, concentrados principalmente en proyectos regionales de conservación intensivos en mano de obra, para crear trabajo y avanzar hacia el desarrollo.

, configurada con el objeto de crear empleos y que considera el financiamiento del país, concentrados principalmente en proyectos regionales de conservación intensivos en mano de obra, para crear trabajo y avanzar hacia el desarrollo. Se contemplan más de $500.000 millones para reconstruir las zonas afectadas por catástrofes a lo largo del país, incluida la creación de un nuevo Fondo de Reconstrucción Norte para Atacama y Coquimbo.

a lo largo del país, incluida la creación de un nuevo Fondo de Reconstrucción Norte para Atacama y Coquimbo. El proyecto de ley de Presupuestos para 2027 considera recursos destinados a 166.233 subsidios habitacionales , en el camino a las 400 mil soluciones.

, en el camino a las 400 mil soluciones. Sercotec contempla un aumento de 23,5% respecto de 2026.

Seguridad

Por otra parte, el presupuesto destina $7 billones al fortalecimiento de la seguridad pública, lo que representa un aumento de 9,1% respecto de 2026.

Se duplicarán los recursos de los equipos de la Policía de Investigaciones (PDI) contra el crimen organizado en los barrios y el presupuesto de Gendarmería crece 17,9% para implementar el Plan de Infraestructura Carcelaria y reforzar el control dentro de las cárceles.

contra el crimen organizado en los barrios y el para implementar el Plan de Infraestructura Carcelaria y reforzar el control dentro de las cárceles. Los recursos para el Servicio de Migraciones crecen un tercio , permitiendo potenciar la aplicación de la política migratoria.

, permitiendo potenciar la aplicación de la política migratoria. Se contemplan los recursos necesarios para la puesta en marcha de la nueva Fiscalía Supraterritorial, creada como una unidad especializada del Ministerio Público destinada a fortalecer la persecución, del crimen organizado y los delitos de alta complejidad en el país.

Protección de los niños

Como tercera urgencia, destaca la protección de los niñoS:

El fondo que apoya el desarrollo de niños con mayores riesgos crecerá 165% .

. Las ayudas técnicas para niños con discapacidad , como sillas de ruedas y andadores, se duplicarán .

, como sillas de ruedas y andadores, . Los programas de reparación para niños víctimas de maltrato grave o abuso crecerán 19,3% .

. El trabajo con las familias de estos niños, para evitar que el daño se repita, aumentará 24,1% .

. Actualmente hay más de 13 mil niños víctimas de maltrato grave o abuso esperando atención.

Beneficios sociales

En cuanto a los beneficios sociales, el presidente Kast anunció lo siguiente: