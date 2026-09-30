30/ 09/ 2026 21:43

El mensaje de Boric a Bachelet en acto en La Pintana: “Su rol en la unidad del progresismo es invaluable”

El expresidente Gabriel Boric participó este miércoles en el acto de respaldo a Michelle Bachelet realizado en el Teatro Municipal de La Pintana, instancia convocada por partidos de oposición tras la decisión de la exmandataria de retirar su candidatura a la Secretaría General de la ONU. Ante cerca de 700 asistentes, Boric destacó el papel que, a su juicio, puede desempeñar Bachelet en la articulación del sector: “El rol de la presidenta Bachelet en la unidad del progresismo es invaluable”, afirmó, agregando que hoy están unidos para homenajearla y “también para enfrentar juntos los desafíos que vendrán”.