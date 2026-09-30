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El mensaje de Boric a Bachelet en acto en La Pintana: “Su rol en la unidad del progresismo es invaluable”

Guillermo San Martín
Por Guillermo San Martín

Periodista de CHV Noticias

El expresidente Gabriel Boric participó este miércoles en el acto de respaldo a Michelle Bachelet realizado en el Teatro Municipal de La Pintana, instancia convocada por partidos de oposición tras la decisión de la exmandataria de retirar su candidatura a la Secretaría General de la ONU. Ante cerca de 700 asistentes, Boric destacó el papel que, a su juicio, puede desempeñar Bachelet en la articulación del sector: “El rol de la presidenta Bachelet en la unidad del progresismo es invaluable”, afirmó, agregando que hoy están unidos para homenajearla y “también para enfrentar juntos los desafíos que vendrán”.

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