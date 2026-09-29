“Vivo con pañales”: El dramático relato de cantante urbana que perdió su vejiga por consumo de ketamina

Durante un reportaje de CHV Noticias, Miishu La Rue expuso las graves consecuencias que enfrenta tras desarrollar una adicción a la ketamina y cómo lucha diariamente para no volver a consumir. “La keta me ganó, me destruyó la vida”, afirmó la joven de 28 años.

Con apenas 28 años, la cantante urbana Miishu La Rue enfrenta una de las consecuencias más graves del consumo de ketamina: perdió gran parte de su vejiga y actualmente vive con pañales.

El dramático caso fue expuesto durante un Reportaje A Fondo de CHV Noticias que abordó el creciente impacto de esta droga entre jóvenes y adolescentes.

“La keta me ganó, me destruyó la vida. O sea, no, me la destruí yo, con mis decisiones”, reconoció la joven, quien llegó a consumir hasta cinco gramos diarios y hoy asegura que su vejiga tiene una capacidad de apenas 20 mililitros, frente a los más de 400 que puede almacenar una sana.





El dramático caso de Miishu La Rue

Antes de caer en el consumo, Miishu practicaba deporte e incluso integró el primer equipo femenino de rugby de Puerto Montt. Sin embargo, tras llegar a Santiago para desarrollar su carrera en la música urbana, atravesó una separación, problemas laborales y dificultades emocionales.

Fue entonces cuando probó ketamina por primera vez. “Creo que algo pasó en mí en el que dejé de querer mi cuerpo. Dejé de quererme a mí y no sé por qué lo acepté. Lo acepté y al tiro me gustó, me desconecté de mí”, recordó.

Lo que comenzó con un consumo de aproximadamente dos veces por semana terminó transformándose en una dependencia diaria: “Ya estaba mandándole todos los días, a todas horas. Solo no le mandaba cuando estaba durmiendo. Y si me levantaba al baño en la noche, yo buscaba”.

Durante 2024, su cuerpo comenzó a mostrar las primeras señales graves. Miishu sufrió dolores abdominales, en las costillas y la espalda, además de problemas urinarios que inicialmente fueron tratados como infecciones.

Con el paso del tiempo, su estado empeoró hasta recibir un diagnóstico que cambiaría definitivamente su vida. “Me revisó y me dijo: ‘Tú perdiste tu vejiga’” , relató sobre la consulta con una especialista.

“Tú ahora solamente tienes como un 20% de tu vejiga, o sea, 20 ml. Y ya no tienes más. Tú, aunque hagas miles de tratamientos, tú no te vas a mejorar, tú ya no tienes cura”, recordó que le explicaron.

Las consecuencias afectan prácticamente todos los aspectos de su vida. “Vivo con pañales. Estar con pañales, con dolor, tanto tiempo” , expresó. Incluso actividades cotidianas junto a su hija se volvieron difíciles: “El hecho de poder de repente compartir con mi hija, no podía jugar yo con ella”.

Mishu asegura que consumió ketamina por última vez el 12 de mayo y ahora lucha diariamente por mantenerse alejada de la droga. Su cuadro, sin embargo, ya sería irreversible y su alternativa médica pasa por una cirugía mayor para retirar la vejiga y construir un nuevo reservorio utilizando parte del intestino.