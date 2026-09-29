29/ 09/ 2026 22:06

“100 UF mensuales”: Hermosilla declaró que Piñera habría ordenado millonarios pagos en efectivo

El abogado Luis Hermosilla, imputado en el caso Audios y quien arriesga 17 años de cárcel, reveló ante la Fiscalía que durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera recibió pagos en efectivo que rondaban las 100 UF mensuales por gestiones judiciales vinculadas a la defensa de altas autoridades, asegurando que no emitió boletas por esos montos y que desconocía el origen de los fondos. Según su declaración, nunca conversó directamente sobre estos pagos con Piñera y la coordinación habría pasado por el exministro Andrés Chadwick o el exasesor Benjamín Salas. En la misma diligencia, Hermosilla apuntó al actual embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, al describir conversaciones y gestiones relacionadas con nombramientos judiciales.