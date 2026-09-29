29/ 09/ 2026 21:43

Tenía solo 19 años: Capturan a líder de “Los 777”, banda dedicada a violentas encerronas

Tras una extensa búsqueda, la PDI logró detener a Cristian Poblete González, alias “El Chirico”, sindicado como líder de la banda criminal “Los 777”, dedicada a violentos portonazos y encerronas principalmente en Lampa y Chicureo. El joven de 19 años se mantenía prófugo y cambiaba constantemente de domicilio para evitar su captura, mientras otros tres integrantes del grupo —dos de ellos menores de edad— ya habían sido detenidos. Según la investigación, la banda apuntaba principalmente a vehículos de alta gama y estaría vinculada a asaltos e incluso secuestros express.