El féretro del funcionario fue trasladado hasta el Mausoleo de Carabineros en compañía de familiares, compañeros de comisaría y altos mandos de la institución.

Con profunda emoción y entre lágrimas, familiares, amigos y compañeros de Carabineros despidieron este martes al suboficial mayor Cristopher Andrés Aguilera Fernández en el Cementerio General de Santiago.

El uniformado de 30 años falleció la tarde del domingo luego de recibir un impacto de bala en la cabeza durante un patrullaje preventivo en Lo Espejo.

Aguilera pertenecía a la 42ª Comisaría de Radiopatrullas y era padre de un bebé de 9 meses.





Durante la mañana se realizó una misa en la parroquia institucional de Carabineros, en la comuna de Providencia. Posteriormente, el féretro fue trasladado en una caravana hasta el Cementerio General.

En el campo se realizó un ceremonia final y los honores correspondientes, en la que participaron funcionarios de la 42 Comisaría del Espejo, compañeros y altos mandos de la institución.

Familia lo despidió entre lágrimas

Uno de los momentos más emotivos se vivió durante el último adiós, cuando los cercanos al funcionario acompañaron el féretro hasta el Mausoleo Institucional.

La familia del suboficial mayor protagonizó escenas de profundo dolor mientras se desarrollaban los honores fúnebres, en una jornada marcada por abrazos, lágrimas y muestras de cariño hacia el funcionario.

Aguilera fue ascendido póstumamente al grado de suboficial mayor de Carabineros, como reconocimiento a su trayectoria y servicio. También se anunció que la unidad a la que pertenecía pasará a llevar su nombre.

Tras el fatal ataque a carabineros, un hombre de nacionalidad extranjera fue abatido por compañeros de fallecido funcionario policial.

Revisa aquí el emotivo momento