29/ 09/ 2026 10:36

Maricarmen, mujer de 87 años que fue desalojada, volverá a su casa: Así se resolvió el caso viral que conmocionó España

Maricarmen Abascal, mujer de 87 años que la semana pasada fue desalojada de su departamento en Madrid, podrá regresar a la vivienda en la que ha vivido por 70 años, según confirmó su abogada. El equipo legal acordó con la empresa Urbagestión su retorno al domicilio bajo la condición de pago de un arriendo por un monto similar al original. El desahucio de la adulta mayor había conmocionado a España y había desatado una ola de manifestaciones en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla.